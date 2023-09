Rinnovo Felipe Anderson, è ora di accelerare: cosa si aspetta l’esterno

Rinnovo Felipe Anderson, è il momento di entrare nel vivo: la sosta momento ideale per chiarire la questione con Lotito

Come riporta Il Tempo, la sosta per le nazionali sarà il momento giusto in casa Lazio per affrontare finalmente la questione del rinnovo di Felipe Anderson.

Il brasiliano, attualmente in scadenza a giugno del 2024, si era abbassato l’ingaggio a circa 2.5 milioni nel 2021 per tornare a Formello con la promessa da parte di Lotito di un futuro e certo adeguamento intorno ai 3 milioni di euro, cifra percepita dal ragazzo al West Ham. Il patron è chiamato ad accelerare.