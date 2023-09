Rinnovo Felipe Anderson, il brasiliano aspetta una mossa da Lotito: l’esterno ha fretta di prolungare il contratto con la Lazio

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio non c’è solo la questione relativa al rinnovo di Mattia Zaccagni ma anche quella relativa al prolungamento di Felipe Anderson.

L’esterno brasiliano ha fretta di estendere l’accordo in scadenza nel 2024 e si aspetta una mossa da Lotito in tempi brevi.