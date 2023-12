Rinnovo Felipe Anderson, una big italiana pronta a beffare Lotito! Spunta l’indiscrezione

Rinnovo Felipe Anderson, la trattativa si complica: una big italiana pronta a beffare Lotito. Proposta arrivata al brasiliano

Si complica nel calciomercato Lazio la questione legata al rinnovo di contratto di Felipe Anderson.

Il brasiliano è in scadenza a fine stagione e Lotito ha messo sul piatto un quadriennale da 3.5 milioni di euro. La Juve però, come riportato da Repubblica Roma, ha proposta 4 milioni di euro netti. Ad oggi la situazione è in stallo col brasiliano che pretende da Lotito la stessa cifra proposta dai bianconeri.