Rinnovo Felipe Anderson, spunta l’offerta di Lotito al brasiliano: c’è una clamorosa novità

Rinnovo Felipe Anderson, Lotito migliora l’offerta al brasiliano per convincerlo a restare: tutti i dettagli

Come riporta Il Messaggero, Claudio Lotito non ha intenzione di arrendersi per quanto riguarda il rinnovo di Felipe Anderson, tema sempre caldissimo del calciomercato Lazio.

Lotito nelle ultime settimane avrebbe migliorato l’offerta al brasiliano: nessuna modifica per quanto riguarda l’ingaggio, che resterebbe di 3.5 milioni di euro, bonus inclusi, ma un’importante miglioramento sulla durata del contratto. Non più un triennale con opzione per il quarto anno ma direttamente un quinquennale. Sono settimane calde.