Rinnovo Felipe Anderson, Fabiani avvisa il brasiliano: «Non dobbiamo chiamare nessuno e non faremo nessun rilancio»

Rinnovo Felipe Anderson, Angelo Fabiani, DS della Lazio, ha avvisato il brasiliano: non ci sarà nessun rilancio rispetto all’ultima offerta

Dalle colonne de Il Messaggero, Angelo Fabiani ha avvisato Felipe Anderson sul rinnovo del contratto, tema aperto del calciomercato Lazio:

«Non c’interessa, di sicuro non ce ne priveremo adesso e la proposta di rinnovo (3,5 milioni l’anno, con opzione sino al 2028) è ancora lì sul tavolo. Noi non dobbiamo più chiamare nessuno e non faremo nessun rilancio».