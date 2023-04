Calciomercato Lazio: con la Champions già pronti tre rinnovi-premio

Calciomercato Lazio, già pronti rinnovi per il tridente d’attacco biancoceleste: Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro da blindare

Contratti per tutti, rinnovi-premio, c’è posto per tre nell’attacco della Lazio che sarà. Come riportato dal Corriere dello Sport, è certo che Sarri ripartirà dal trio d’ali Felipe-Zaccagni-Pedro. Lotito e Tare sono già in azione per blindarli. C’è sempre un trio d’esterni nel destino delle migliori squadre del Comandante. E il trio che ha plasmato per la Lazio è uno degli esemplari migliori della sua scuola.

Velocità supersonica, tecnica raffinata, sono guerrieri e spadaccini capaci di organizzare furibondi attacchi, azioni di forza. Felipe, Zaccagni e Pedro rimarranno al potere con Sarri anche nella Lazio Champions.