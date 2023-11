Lazio, la lista dei giocatori che aspettano un adeguamento di stipendio da Champions

Lazio, sono diversi i calciatori della rosa biancoceleste a disposizione di Sarri che attendono un adeguamento contrattuale

Il tema del rinnovo con adeguamento di Ivan Provedel non è l’unico tema aperto nel calciomercato Lazio.

Come riferito dal Corriere dello Sport, oltre a risolvere la questione legata al prolungamento di Felipe Anderson, con Lotito che ha al momento messo in standby la situazione legata a Zaccagni, il club biancoceleste deve soddisfare le pretese di Romagnoli, Patric e Casale. Tutti in attesa di un rinnovo da Champions.