Calciomercato Lazio, il club cerca un rinforzo in difesa: ecco il profilo nel radar Fabiani. Le ultime

La Lazio è già a lavoro per assicurarsi i migliori talenti in vista della prossima stagione, e tra questi anche Solet.

Secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, la squadra biancoceleste deve fare attenzione all’Inter, la quale spinge insistentemente per assicurarsi il giovane talento ora all’Udinese. In alternativa in caso di mancato arrivo spunta anche l’idea Beukema del Bologna