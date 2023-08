Calciomercato Lazio, Ricci titolare col Torino? La scelta di Juric per l’amichevole dei granata

E’ da poco sceso in campo il Torino, in un amichevole con il Reims. Tra i titolari schierati in campo da Ivan Juric spicca il nome di Samuele Ricci.

Il centrocampista, obiettivo di mercato e desiderio della Lazio, rimane uno dei pilastri del centrocampo granata, con il club biancoceleste che dovrà insistere per convincere la dirigenza a cederlo.