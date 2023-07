Mercato Lazio, gli agenti di Ricci in pressing su Cairo. Cosa sta succedendo

Calciomercato Lazio, Samuele Ricci si avvicina ai biancocelesti: agenti del calciatore in pressing su Cairo per il via libera

Samuele Ricci si avvicina a grandi passi al calciomercato Lazio. Come riporta Il Messaggero, Cairo, presidente del Torino, continua a chiedere 25 milioni bonus inclusi.

Lotito è arrivato a 20 con i bonus, deve aumentarli per superare quota 20. Intanto però gli agenti del calciatore sono in pressing su Cairo per concedere il via libero. Lunedì a Milano potrebbe andare in scena il faccia a faccia decisivo tra i due presidenti.