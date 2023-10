Calciomercato Lazio, era una l’ossessione di Sarri: no di Lotito

Calciomercato Lazio, Maurizio Sarri voleva Piotr Zielinski a centrocampo come sostituto di Milinkovic-Savic: no di Lotito

Come riportato dal Corriere dello Sport, il grande obiettivo di Maurizio Sarri per il calciomercato Lazio estivo era Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco del Napoli era stato individuato dal tecnico come nome ideale per la sostituzione di Milinkovic-Savic.

Dopo vari tiri e molla però Lotito ha detto no per i costi dell’operazione, ritenuti troppo alti per un calciatore in scadenza nel 2024. Sarri ha dovuto accontentarsi delle alternative votando poi Rovella e Guendouzi.