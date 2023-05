Calciomercato Lazio: Sarri non si impunta per Milinkovic. E Lotito sente Juve e Milan…

Calciomercato Lazio, Sarri ha consigliato a Lotito di cedere Milinkovic-Savic: il patron sonda la disponibilità di Juventus e Milan

Un tema aperto nel prossimo calciomercato Lazio è sicuramente quello legato al futuro di Milinkovic-Savic. Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito continua a sperare di ricevere almeno 40 milioni di euro per il cartellino ma vista la scadenza fissata al 2024 sarà inevitabile per il patron calare le pretese.

In questo senso anche Maurizio Sarri avrebbe consiglio al presidente di mollare la presa sul classe ’95 accettando anche offerte da 25-30 milioni, uno scenario migliore della concreta possibilità di perderlo a zero tra 6 mesi. Lotito avrebbe sondato la disponibilità di Juve e Milan a trattare il calciatore. Non va dimenticata ovviamente l’ipotesi estero, al momento comunque più lontana.