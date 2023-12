Retroscena Luis Alberto: ecco a chi si era offerta un anno fa

Retroscena Luis Alberto: un anno fa il Mago, in rotta con Maurizio Sarri, si era offerta all’Atletico Madrid: Lotito bloccò tutto

Interessante retroscena di calciomercato Lazio svelato da Il Messaggero. Un anno fa di questi tempi, quando era ormai in rotta con Maurizio Sarri, Luis Alberto tramite i suoi procuratori, la You First, si era offerto all’Atletico Madrid di Simeone.

L’interesse era ricambiato ma Lotito bloccò tutto rinviando la questione rinnovo poi risolta la scorsa estate.