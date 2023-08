Retroscena Lloris: Sarri ha rifiutato di incontrarlo! Lotito spiazzato dal tecnico

Calciomercato Lazio, spunta un clamoroso retroscena sul mancato arrivo di Lloris: Sarri ha rifiutato di incontrarlo in video-call

Come riferito dal Corriere dello Sport, è spuntato un clamoroso retroscena sul mancato arrivo di Lloris alla Lazio.

Maurizio Sarri, nonostante l’invito di Lotito, ha rifiutato di incontrare il portiere in video-call: per lui non c’era nessun tema da aprire. Il primo portiere è e resta Provedel. La presa di posizione del tecnico, oltre a spiazzare il patron, ha convinto Lloris a declinare definitivamente la proposta.