Calciomercato Lazio, il RETROSCENA: c’era quel centrocampista belga NEI PIANI. La RIVELAZIONE sulle idee di Fabiani

Calciomercato Lazio, nuovo retroscena sulle mosse dei biancocelesti: c’era quel centrocampista belga nei piani di Fabiani. La rivelazione

L’edizione oggi in edicola del Corriere dello Sport riporta un nuovo retroscena sul calciomercato Lazio, che rimane sempre in cerca di un centrocampista da aggiungere al reparto.

Risale all’estate scorsa l’interesse dei biancocelesti per Mandela Keita, giocatore classe 2002 in forza all‘Anversa e nel Belgio. Il giocatore è valutato 15 milioni di euro ed è stato offerto al Napoli ultimamente. Da valutare se possa essere ancora un possibile obiettivo anche per i capitolini.