Retroscena Greenwood: ecco perchè la Lazio lo ha cercato in estate

Retroscena Greenwood: la Lazio aveva visto nell’esterno ex Manchester United un’opportunità a costo zero: la ricostruzione

Il Messaggero oggi in edicola riporta un interessante retroscena legato a Mason Greenwood, esterno del Getafe ed ex Manchester United cercato in estate anche da calciomercato Lazio.

Il ragazzo era stato considerato da Lotito e Sarri non come il sostituto naturale di Pedro ma solo come un’interessante opportunità di mercato a costo zero. Il futuro in biancoceleste dello spagnolo non è mai stato in discussione.