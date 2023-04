Calciomercato Lazio, per Frattesi si mobilitano i senatori: il retroscena

Calciomercato Lazio, Frattesi resta nel mirino: alcuni senatori dello spogliatoio lo hanno chiamato per convincerlo

Davide Frattesi resta in orbita calciomercato Lazio per quanto riguarda la prossima stagione. Sul centrocampista spunta anche un importante retroscena riportato da Il Messaggero: alcuni senatori dello spogliatoio biancoceleste avrebbero chiamato il ragazzo per convincerlo a trasferirsi a Formello.

L’ex Roma però al momento preferirebbe un trasferimento all’estero.