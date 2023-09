Sarri-Vecino, colloquio decisivo: cosa gli ha detto il tecnico

Sarri-Vecino, colloquio decisivo tra le parti: il tecnico ha convinto il centrocampista a rimanere nonostante le sirene del Galatasaray

Niente da fare, Matias Vecino non si muove dalla Lazio. Come riporta Il Messaggero, nonostante l’accordo raggiunto tra tutte le parti in causa, Sarri ha stoppato il centrocampista.

Il tecnico ha avuto un colloquio con il giocatore rassicurandolo sull’importanza nella rosa nonostante gli arrivi di Guendouzi e Rovella. L’ex Inter avrà il suo spazio.