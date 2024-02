Calciomercato Lazio, retroscena Bryan Gil: ecco perchè non si è chiuso l’affare

Calciomercato Lazio, retroscena Bryan Gil: ecco perchè non si è conclusa la trattativa con il Tottenham per l’esterno

Uno degli obiettivi del calciomercato Lazio di gennaio è stato sicuramente Bryan Gil del Tottenham.

Come riportato da calciomercato.com, i biancocelesti, così come la Fiorentina, hanno sondato il terreno con il club inglese per prendere il calciatore in prestito ma la trattativa è stata frenata a causa della richiesta dell’esterno di inserire un diritto o un obbligo di riscatto. La Lazio puntava solo al prestito secco.