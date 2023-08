Retroscena Bonucci: ecco quale squadra ha rifiutato. Due le opzioni

Calciomercato Lazio, importante retroscena relativo al futuro di Leonardo Bonucci: il difensore ha rifiutato il Besiktas

Come riportato il quotidiano turco Fanatik, Leonardo Bonucci, obiettivo del calciomercato Lazio, ha rifiutato le avances del Besiktas.

Il difensore non era convintissimo della destinazione e inoltre le richieste d’ingaggio erano troppe elevate per il club turco. Per lui restano vive le opzioni Union Berlino e permanenza in Serie A alla corte di Sarri.