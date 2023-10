Berardi-Lazio, spunta il retroscena: che attriti tra Sarri e Lotito!

Berardi-Lazio, spunta il retroscena sul calciomercato estivo: che attriti tra Sarri e Lotito per l’esterno del Sassuolo

Domenico Berardi affronterà questa sera la Lazio con il suo Sassuolo. Vero e proprio spauracchio, l’esterno avrebbe potuto affrontare la gara a maglie invertite.

Come riferito dal Corriere dello Sport, l’italiano era il grande obiettivo di Sarri per il calciomercato biancoceleste provocando numerosi attriti tra il tecnico e Lotito. Il patron infatti non ha voluto sottostare alla richiesta di 30 milioni di Carnevali. Stasera Sarri cercherà di arginarlo.