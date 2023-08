Calciomercato Lazio, retroscena Berardi: l’assurda richiesta fatta da Carnevali a Lotito per l’esterno neroverde

Il Messaggero questa mattina spiega come mai l’affare Berardi non sia andato in porto per il calciomercato Lazio.

Carnevali ha chiesto 30 milioni per il cartellino dell’attaccante, mentre ne servivano 5 per le commissioni e oltre 4 di stipendio a stagione. Cifre che hanno fatto virare la società biancoceleste su Isaksen.