Calciomercato Lazio, un top club in pole per Retegui: la situazione

Calciomercato Lazio, l’Inter in pole per Mateo Retegui: il club biancoceleste osserva senza affondare il colpo

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda di calciomercato Lazio relativa a Mateo Retegui, attaccante del Tigre e della Nazionale Italiana. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport infatti, in pole per l’oriundo ci sarebbe ora l’Inter.

I biancocelesti, sempre interessati al ragazzo, al momento osservano senza affondare il colpo.