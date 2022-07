Calciomercato Lazio, resta viva l’idea Ilic: la situazione

Calciomercato Lazio, Sarri continua il pressing sulla società per ottenere Ivan Ilic: Lotito spera nello sconto

Il grande sogno di Maurizio Sarri per il centrocampo della Lazio resta Ivan Ilic, mezzala del Verona. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico sta continuando il pressing sulla società per farselo acquistare a prescindere dall’eventuale partenza di Luis Alberto.

Il Verona lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra che Lotito spera di abbassare anche in virtù degli ottimi rapporti tra le due società e gli affari Cancellieri e Casale già conclusi.