Calciomercato Lazio, Caicedo resta solo se rinnova: le ultime

Resta ancora tutto da scrivere il futuro di Felipe Caicedo: rinnovo subito o cessione

Eventuali operazioni in attacco dipendono da un eventuale permanenza di Felipe Caicedo. L’attaccante ecuadoriano con i suoi gol ha conquistato la fiducia dei tifosi e soprattutto di Inzaghi: il mister vorrebbe trattenerlo a Roma per almeno un’altra stagione. Il valore di Caicedo in questi ultimi mesi si è triplicato, dai 2,5 milioni pagati dalla Lazio all’Espanyol, ora il suo cartellino vale almeno 8,5 milioni. Ora però è tutto nelle sue mani: infatti solo se deciderà di rinnovare con il club biancoceleste resterà nella Capitale. Il suo contratto in scadenza nel 2020 “obbliga” la Lazio a prendere una decisione immediata per cercare di monetizzare il più possibile.

Caicedo chiederà un adeguamento (ora percepisce circa 1,8 milioni a stagione, ndr) e la Lazio dovrà cercare di accontentarlo, senza però superare quei paletti che sono sempre stati rispettati in questi anni dalla dirigenza. In caso di addio le offerte non mancano. Come riporta Il Corriere dello Sport, sono diverse le proposte arrivate: dal Sudamerica all’Asia. Ma in questo momento c’è il Boca Juniors in vantaggio. La squadra argentina è pronta ad offrire un triennale al giocatore a cifre più alte di quelle percepite a Roma e sborsare quei 7 milioni di euro chiesti da Lotito. Ora è tutto nelle mani di Caicedo: restare a Roma un altro anno o provare subito una nuova esperienza.