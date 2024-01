Rafa Silva Lazio, Lotito e Fabiani fiutano l’occasione a costo zero. Ma un’altra squadra di Serie A fa sul serio: Ultime

Rafa Silva-Lazio, l’attaccante del Benfica è l’occasione a parametro zero per giugno: c’è la forte concorrenza del Milan

Come riporta Il Messaggero, il calciomercato Lazio continua a seguire con grande attenzione il profilo di Rafa Silva, attaccante 31enne del Benfica in scadenza di contratto a giugno e vero e proprio pupillo di Sarri fin dalla scorsa estate.

Lotito e Fabiani stanno fiutando l’occasione me devono fare in fretta: sul ragazzo c’è anche il Milan pronto a bloccarlo già per giugno. La sfida è appena iniziata.