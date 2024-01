Calciomercato Lazio: questo giocatore sarebbe l’ideale, il club però chiede ancora troppo

Calciomercato Lazio: questo giocatore è tutto ciò che la Lazio cerca, il club però chiede ancora troppo nonostante sia in scadenza

Per La Gazzetta dello Sport la Lazio ha come obiettivo principale Rafa Silva, il Benfica però non lo vuole lasciar partire a gennaio.

Per questo il club chiede ancora 10 milioni di euro nonostante sia in scadenza di contrato a giugno. Lotito per ora non è intenzionato a pagarlo così tanto nonostante rappresenti il profilo ideale che sta cercando la Lazio sia per il suo valore che per la sua duttilità.