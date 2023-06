Calciomercato Lazio, Rabiot lontano dal rinnovo con la Juventus: tutto su Milinkovic?

Calciomercato Lazio, Rabiot lontano dal rinnovo con la Juventus: i bianconeri potrebbero andare all in su Milinkovic Savic

Sarà spettatrice della situazione Rabiot–Juventus anche la Lazio, in attesa di scoprire se il club bianconero vorrà tentare l’affondo per portare a Torino il Sergente, Milinkovic Savic.

Come riportato da Sportmediaset, la Vecchia Signora avrebbe offerto un contratto da 7 milioni l’anno al francese, che sembra però poco interessato nell’accettarlo. Il club di Torino in quel caso, andrebbe diretto sul serbo, obiettivo numero 1 per il centrocampo.