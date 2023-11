Calciomercato Lazio, i gol sono pochi: proposto quell’attaccante in prestito a Lotito

Calciomercato Lazio, persiste il problema attacco in casa biancoceleste: a Lotito proposta quella punta in prestito

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio c’è grande preoccupazione per la sterilità dell’attacco in questo primo scorcio di stagione.

Il calciomercato biancoceleste si sta guardando intorno per cercare di risolvere il problema già a gennaio: a Lotito nelle ultime ore è stato proposto in prestito dall’Ajax Mikautadze, peraltro seguito anche in estate. Il calciatore piace ma difficilmente si potrà arrivare a dama senza un’uscita nel reparto. La pista è comunque da monitorare.