Lazio-Cuadrado, il colombiano si ripropone: biancocelesti freddi per un motivo

Calciomercato Lazio, nelle ultime ore Juan Cuadrado, svincolato dalla Juve, si è riproposto ai biancocelesti: no di Lotito

Come riporta Il Messaggero, Juan Cuadrado, esterno colombiano di 35 anni svincolato dalla Juve il prossimo 1° luglio, si sarebbe riproposto al calciomercato Lazio.

Nonostante l’apprezzamento di Sarri, che lo ha già allenato alla Juve, al momento i biancocelesti hanno scartato la pista per le eccessive richieste d’ingaggio (biennale da 4 milioni di euro netti) e per i tanti guai fisici accusati nell’ultima stagione in bianconero. Sul calciatore ci sono anche Roma e Milan.