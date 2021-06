Calciomercato Lazio, promessa con Romagnoli per la prossima stagione

Calciomercato della Lazio sempre più attivo: Alessio Romagnoli si sarebbe già promesso ai biancocelesti per la prossima stagione

La Lazio sta lavorando senza sosta sul fronte calciomercato: molte operazioni stanno cominciando a prendere forma in quel di Formello, sia in entrata che in uscita, e si sta pensando già al futuro.

Infatti, secondo quanto riportato da Il Messaggero, Alessio Romagnoli, il capitano del Milan, si sarebbe già promesso ai biancocelesti per la prossima stagione. Il suo amore per la Prima Squadra della Capitale non lo ha mai nascosto, nemmeno quando giocava nell’altra sponda del Tevere; inoltre, i discorsi con i rossoneri per il rinnovo di contratto sono bloccati e, al momento, sembrano destinati a non riprendere. Per questo, lui e il suo entourage avrebbero fatto una promessa seria con la Lazio per la prossima stagione, quando sarà libero.