Calciomercato Lazio: promessa d’oro di Milinkovic-Savic a Lotito. Il serbo si è impegnato col patron biancoceleste

Darò il massimo per questa maglia»,Sergej Milinkovic-Savic l’ha sempre detto e lo ribadirà finché la indosserà. E’ scontato credere che saranno gli ultimi mesi con Lazio, s’è detto spesso, siamo al bivio finale.

Il contratto si esaurirà tra un anno e non c’è nessuna trattativa per il rinnovo. La volontà di Milinkovic è stata ribadita dal manager Kezman a Lotito nel vertice di fine gennaio insieme ad una promessa d’oro: partire in estate per evitare di partire a parametro zero. Sergej non vuole fare uno sgarbo alla Lazio a patto che Lotito accetti l’offerta che il suo manager proverà a portare. Kezman lavora per garantire alla Lazio un incasso da 40 milioni. Se ci riuscirà sarà tanto di guadagnato. Il rischio è che si giochi al ribasso anche se in ballo ci sono club di Premier (Arsenal su tutti). Lo scrive il Corriere dello Sport.