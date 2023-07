Calciomercato Lazio, Sarri e Pellegrini in pressing su Lotito: cosa succede

Calciomercato Lazio, Sarri e Luca Pellegrini in pressing su Lotito per convincerlo: il patron cerca lo sconto dalla Juve

Come riportato da Nicolò Schira, Luca Pellegrini resta un obiettivo importante del calciomercato Lazio.

Il terzino sinistro, che è disposto anche a ridursi lo stipendio, è in pressing insieme a Sarri sul patron per convincerlo a chiudere l’affare. Lotito vuole il ragazzo in prestito, la Juve chiede 8 milioni per un trasferimento a titolo definitivo. Nel frattempo il Nizza ha offerto 4 anni di contratto a Pellegrini ma l’ex Cagliari ha messo momentaneamente in standby la pista.