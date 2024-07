Calciomercato Lazio, prendono quota DUE nomi: gli ULTIMI aggiornamenti sugli obiettivi del club. I dettagli

Secondo quanto riporta il Messaggero, in casa Lazio prendono quota altre candidature come quella di Matias Fernandez-Pardo, classe 2005 del Gent. Rimane in corsa anche un altro nome: si tratta di Vitor Roque, anche lui classe 2005 e in uscita dal Barcellona.

Il brasiliano ha rifiutato di recente l’Al-Hilal e l’eventuale trattativa con la Lazio potrebbe riscaldarsi, soprattutto nel caso in cui arrivassero nelle casse biancocelesti 20 milioni dall’eventuale cessione al Girona di Castellanos.