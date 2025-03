Calciomercato Lazio, richieste per Isaksen: tutti i dettagli

Calciomercato Lazio, l’attaccante Isaksen potrebbe partire per la Premier League nel prossima estate: tutti i dettagli sulla trattativa

Calciomercato Lazio, Lotito deve parlare anche di trattative dopo la partita di ieri dell’Italia contro la Germania. I biancocelesti stanno infatti cercando di capire quale sarà il futuro dell’attaccante Gustav Isaksen.

Il centravanti biancoceleste infatti, dopo la grande prestazione di ieri in Nation League con la maglia della Danimarca contro la Francia di Guendouzi sarebbero arrivate delle sirene inglesi a mettere in dubbio la permanenza a Roma del giocatore. In particolare è stata Tottenham Transfer News a sottolineare l’interesse del Tottenham per l’attaccante.

Lotito, dal canto suo, non sembra disposto a lasciare andare via il danese facilmente e, la cifra sulla quale potrebbe orientarsi tutta la trattativa, potrebbe aggirarsi attorno ai 40 milioni di euro.