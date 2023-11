Kamada lascia la Lazio? Un club si è fatto avanti: ecco cosa pensa Sarri

Daichi Kamada potrebbe lasciare la Lazio tra gennaio e giugno? Il Marsiglia si è fatto avanti col giapponese

Un tema aperto nel calciomercato Lazio è quello relativo al futuro di Daichi Kamada. Dopo un inizio brillante con tanto di gol decisivo al Napoli, il giapponese si è un pò eclissato finendo in seconda fila nelle gerarchie di Maurizio Sarri.

Con un contratto in scadenza nel 2024, sono tante le squadre interessate per gennaio o giugno. Come riporta Il Messaggero, il club più vicino al calciatore è il Marsiglia che ha sondato a più riprese la disponibilità del classe ’96. Per Sarri il calciatore è molto importante ma nelle prossime settimane è chiamato inevitabilmente al cambio di passo.