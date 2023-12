Calciomercato Lazio choc, addio già gennaio? Puó partite per quella cifra

Calciomercato Lazio, clamoroso Kamada: il giapponese sarebbe pronto a lasciare il club già a gennaio. Serve quella cifra

Come riporta Il Messaggero, nel corso del calciomercato Lazio di gennaio potrebbe esserci una clamorosa partenza a sorpresa, quella di Daichi Kamada.

Il giapponese non si è ambientato in Italia e rischia anche la Nazionale: con una cifra intorno ai 4-5 milioni di euro Lotito sarebbe pronto a concedere il via libera. In ogni caso, se l’addio non dovesse concretizzarsi a gennaio, avverrà sicuramente a giugno.