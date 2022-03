Calciomercato Lazio, caccia al portiere: spunta Perin

Vista la situazione di Reina e Strakosha, in casa Lazio è vera e propria caccia al portiere. Il nome potrebbe essere quello di Perin

Vista la situazione di Reina e Strakosha, in casa Lazio è vera e propria caccia al portiere. Il nome, secondo quanto riportato da La Stampa, potrebbe essere quello di Perin.

Il 29enne, di proprietà della Juventus, è infatti chiuso da Szczesny e, essendo in scadenza di contratto, potrebbe accettare di mettersi in gioco in una nuova avventura.