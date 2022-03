Portieri Lazio, occhi in casa Juventus. Piace anche Vicario

Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio: i biancocelesti sono alla ricerca di un nuovo portiere, occhi in casa Juventus

In vista della prossima stagione, dato anche il possibile addio di Strakosha in scadenza, la Lazio dovrà trovare un nuovo portiere. Sono tanti i nomi sulla lista di Tare e uno di questi, come riportato da Il Tempo, arriva dalla Juventus.

Ai biancocelesti piace, infatti, Mattia Perin che nella Capitale potrebbe trovare quello spazio che in bianconero gli manca. In Serie A, però, la Lazio segue anche Vicario che sta disputando un’ottima stagione all’Empoli.