Calciomercato Lazio: i leader dello spogliatoio hanno chiamato per convincerlo

Calciomercato Lazio, la prima alternativa a Zielinski è Frattesi del Sassuolo: i leader biancocelesti lo chiamano per convincerlo

Come riferito da Il Messaggero, la pista che porta a Zielinski, primo obiettivo di Sarri per il centrocampo, è molto difficile sia per il costo (40 milioni di euro) sia per la volontà del polacco di rinnovare.

Ecco perché va sempre considerata la pista Frattesi, ex settore giovanile biancoceleste e di recente contattato da alcuni leader dello spogliatoio come successo con Romagnoli in passato. Il Sassuolo lo valuta attorno ai 30 milioni, ma su di lui ci sono anche la Roma e la Juve.