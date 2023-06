Calciomercato Lazio, Pinamonti scala le gerarchie: è in pole per il ruolo di vice Immobile

Calciomercato Lazio, la pista italiana che porta a Pinamonti è la più calda per quanto riguarda il ruolo di vice Immobile

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio ha deciso di guardare al campionato italiano per quanto riguarda il ruolo di vice Immobile.

Il nome in pole è quello di Andrea Pinamonti, appena riscattato dal Sassuolo per 20 milioni di euro. Ne serviranno circa 25 per metterlo a disposizione di Sarri: Lotito prepara l’affondo.