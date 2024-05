Calciomercato Lazio, Pinamonti nel mirino di un club di Serie A: la situazione e la posizione dei biancocelesti

Andrea Pinamonti non rimarrà al Sassuolo dopo la retrocessione in Serie B. Per questo motivo, alcuni club si stanno facendo avanti per assicurarsi le sue prestazioni sportive. L’ultima squadra di Serie A che si è messa in fila per l’attaccante, come riportato da Gianluca Di Marzio, è il Como, appena promosso nel massimo campionato italiano.

Nelle scorse settimane anche la Lazio si è avvicinata a Pinamonti, ma per il momento rimane soltanto un’idea. Dunque, il Como proverà ad acquistarlo.