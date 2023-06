Calciomercato Lazio, Petrucci: «Milinkovic? Ci sono poche possibilità di rinnovo» Le parole del giornalista sul mercato biancoceleste

Intervistato da Lazio Style Channel, il giornalista Sky, Matteo Petrucci ha analizzato la situazione della Lazio per quanto riguarda il futuro di Sergej Milinkovic Savic.

SAVIC– La Lazio non ha necessità di cedere, visto quanto gli entrerà dal campionato. È evidente però che tutto ruota intorno alla volontà di Milinkovic e Luis Alberto, giocatori che hanno fatto la differenza in questi anni. Penso che per Milinkovic non ci siano molte possibilità di rinnovo, nonostante la società stia preparando un altro tentativo. La Lazio dovrà decidere cosa fare con lui, io non mi rifiuterei di tenerlo anche se a scadenza. L’Inter? Ieri Inzaghi è stato in sede e lui ha un grande legame con i suoi calciatori. Non so, però, se ha i soldi e una forma di pagamento che soddisfi la Lazio. La differenza la fa chi ha la possibilità di permettersi anche ingaggi superiori alla media.

CLICCA QUA PER L’INTERVISTA COMPLETA