Calciomercato Lazio, Petrucci: «Frattesi, Milinkovic e Luis Alberto: il punto della situazione» Gli aggiornamenti del giornalista sul mercato biancoceleste

Intervistato da Lazio Style Channel, il giornalista Sky, Matteo Petrucci, ha voluto fare il punto della situazione legata al mercato della Lazio.

SARRI- Vediamo quanto inciderà l’allenatore. Abbiamo intravisto giocatori italiani arrivati da Sarri, secondo me ora serve qualcosa in più, serve un giocatore che abbia gamba e sappia giocare in Champions. Non bastano più i 13 elementi

SAVIC– La Lazio non ha necessità di cedere, visto quanto gli entrerà dal campionato. È evidente però che tutto ruota intorno alla volontà di Milinkovic e Luis Alberto, giocatori che hanno fatto la differenza in questi anni. Penso che per Milinkovic non ci siano molte possibilità di rinnovo, nonostante la società stia preparando un altro tentativo. La Lazio dovrà decidere cosa fare con lui, io non mi rifiuterei di tenerlo anche se a scadenza. L’Inter? Ieri Inzaghi è stato in sede e lui ha un grande legame con i suoi calciatori. Non so, però, se ha i soldi e una forma di pagamento che soddisfi la Lazio. La differenza la fa chi ha la possibilità di permettersi anche ingaggi superiori alla media

LUIS ALBERTO- Luis Alberto credo che sia molto attento al contratto che sta per arrivare, potrebbe essere l’ultimo importante. Penso che se gli dovesse arrivare l’offerta economica che gli cambia la vita la consideri, nonostante il legame con la Lazio

FRATTESI- Frattesi è il giocatore più corteggiato della Serie A, bisognerà vedere chi ha più credenziali. È il centrocampista moderno, vorrebbe tornare a Roma, ma a quelle cifre che chiede il Sassuolo la Lazio non ci arriva, anche con la partenza di Milinkovic. Nonostante Frattesi sia un profilo ideale per la Lazio. Una soluzione potrebbe essere un pacchetto a 50 milioni con Berardi. Però arrivano due giocatori senza esperienza internazionale, anche se importanti. Poi però bisognerebbe andare su un regista di spessore come Jorginho.

TORREIRA- Torreira? Non so se è il play giusto per Sarri e non è lo stesso di qualche anno fa