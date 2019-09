Calciomercato Lazio, Petagna osservato speciale di Inzaghi e Tare

Calciomercato Lazio, domani sarà Petagna l’osservato speciale di Inzaghi e Tare: l’attaccante è nel mirino della società biancoceleste

Petagna e la Lazio, sembra quasi la storia di un amore platonico. Il tecnico Simone Inzaghi da oltre un anno ha mostrato apertamente l’interesse per l’attaccante della Spal, ha cercato ogni modo per portarlo a Roma nelle ultime due sessioni di calciomercato ma ancora non ci è riuscito. E’ un bomber con le caratteristiche giuste per farsi spazio nella rosa biancoceleste e andrebbe a completare quel tassello che manca nel reparto offensivo. La permanenza di Caicedo poi ha frenato tutto e proibito al d.s. Igli Tare di avvicinarsi alle richieste economiche dei ferraresi (20 milioni di euro per la cessione del cartellino). Ad oggi è questa la situazione, in futuro chissà…

LAZIO, PETAGNA MERITA ATTENZIONE! – L’osservato speciale di domani sarà dunque Andrea Petagna, non solo comunque per motivi di calciomercato. In passato l’ex atalantino ha spesso fatto male alla Lazio (3 reti in 6 incontri), siglando anche reti decisive. Come ad esempio la trasformazione su calcio di rigore dello scorso anno, che diede i tre punti alla squadra di mister Semplici. Occhi puntati su di lui, la Spal gioca per farlo segnare.