Milinkovic, Lotito fa muro: il patron pretende il rispetto del contratto. E non esclude...

Calciomercato Lazio, Lotito non intende derogare al proprio mantra sul rispetto dei contratti: senza la giusta offerta Milinkovic resta

Claudio Lotito è stato chiaro e lo ha ribadito anche nelle ultime ore sia ai diretti interessati che a Sarri: senza la giusta offerta (35-40 milioni di euro), Milinkovic, protagonista del calciomercato Lazio, resta a Formello.

Il patron ha fatto suo il mantra secondo cui i contratti firmati si rispettano e non ha nessun problema a perdere a zero il serbo se non dovessero arrivare offerte congrue. Nel vertice a casa di Sarri dell’altro giorno Lotito, intervenuto telefonicamente, ha ribadito il concetto al tecnico: meglio un Milinkovic demotivato che la ricerca di un sostituto all’altezza con pochi soldi a disposizione. Ad oggi Sergej è della Lazio: la prossima con ogni probabilità sarà l’ultima stagione con la maglia biancoceleste. Parola di Lotito. Lo riporta Il Messaggero.