Calciomercato Lazio, per l’attacco torna in auge un vecchio pallino del club: i dettagli

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste starebbe già lavorando al mercato e per l’attacco spunta un nome già seguito

L’arrivo di Tudor non solo ha chiuso il capitolo di Sarri alla Lazio, ma sarà fondamentale anche per il calciomercato che verrà per i biancocelesti. Secondo quanto riporta Tuttosport, la società capitolina quest’estate farà una vera e propria rivoluzione che riguarderà anche i senatori, e per l’attacco torna in auge un vecchio nome già seguito dal club ovvero Pavlidis.

Il quotidiano spiega che oltre alla Lazio ci sarebbero altri club italiani interessati ovvero Bologna e Napoli le quali rischiano seriamente di dover fare a meno di Zirkzee e Osimhen