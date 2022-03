Calciomercato Lazio, per la porta corsa a due Carnesecchi-Sergio Rico

Calciomercato Lazio, restano solo due i profili seguiti per la porta della prossima stagione: duello Carnesecchi-Sergio Rico

La corsa per il portiere della prossima stagione in casa Lazio si è ridotta a due profili. Carnesecchi dell’Atalanta (ma in prestito alla Cremonese) e Sergio Rico del PSG (ma in prestito al Maiorca) sono i preferiti di staff tecnico e dirigenza, come riportato dal Corriere dello Sport.

Sarri punterebbe sull’italiano. L’Atalanta lo valuta 15 milioni di euro, gli orobici devono decidere se venderlo in estate o prestarlo nuovamente e magari in Serie A per poi riportarlo a casa e metterlo in competizione con Musso nella stagione 2023-2024. Più abbordabile per i posti Sergio Rico: contratto fino al 30 giugno del 2024 e stessa agenzia di Luis Alberto, il PSG lo valuta tra i 4 e i 5 milioni di euro.

Improbabile arrivino tutti e due anche se la Lazio perderà con ogni probabilità entrambi i portieri: Strakosha è vicino al Newcastle, Reina potrebbe rinnovare solo in caso di qualificazione europea. La Lazio pianifica il futuro.