Calciomercato Lazio, per la fascia sinistra spunta Giuseppe Pezzella

Calciomercato Lazio, i biancocelesti a lavoro per rinforzare la fascia sinistra. Il nome nuovo è quello di Giuseppe Pezzella

Igli Tare è al lavoro per consegnare a Maurizio Sarri una squadra in grado di competere su tutti i fronti, ma soprattutto per affrontare il ritiro con gli uomini che poi durante l’anno sposeranno il progetto del tecnico toscano. Il rebus principale riguarda le fasce, sia d’attacco che di difesa, dove i biancocelesti sono sprovvisti di interpreti visto il passaggio dal 352 al 433.

Per il ruolo di terzino sinistro intanto, spunta il nome di Giuseppe Pezzella del Parma, classe ’97 valutato 6 milioni di euro dagli emiliani, retrocessi in Serie B. Lo riporta Tuttomercatoweb.