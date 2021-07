Calciomercato Lazio, per la difesa spunta St. Juste del Mainz

Calciomercato Lazio: i biancocelesti sarebbero interessati al difensore centrale del Mainz St. Juste. I dettagli

Il calciomercato entra nel vivo, c’è un nome a sorpresa per la difesa della Lazio: si tratta di Jeremiah St. Juste, difensore olandese in forza al Mainz in Bundesliga. Nato a Groningen da padre olandese e madre haitiana, è stato acquistato dal club di Magonza nel 2019 per 9 milioni. Secondo Il Corriere dello Sport ora, dalla Germania insistono su un possibile interessamento della Lazio per l’ex Heerenveen, ma su di lui ci sarebbero anche Borussia Dortmund, Wolfsburg e Bayer Leverkusen.

Il BVB attendeva la cessione di Sancho al Manchester per incassare e poi reinvestire sul mercato proprio sul difensore del Mainz, valutato 15 milioni.